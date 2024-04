Stiri pe aceeasi tema

- Compania germana Fly Lili a anunțat ca va opera 6 destinații incepand cu 15 iunie, de la Brașov. Din iulie, vor fi alte doua destinații și toate vor avea o frecvența de cate trei zboruri pe saptamana

- Chiar daca pare greu de crezut, iata ca salariile din Romania au ajuns sa le depașeasca pe cele din Occident! Cel puțin așa susține europarlamentarul Rareș Bogdan. Rareș Bogdan susține ca salariile din Romania au ajuns sa fie mai mari chiar și decat cele din Occident! Europarlamentarul a vorbit despre…

- O noua companie aeriana, Bees Airlines, iși face apariția pe piața de profil din Romania. Aceasta a primit recent Certificatul de Operator Aerian, semn ca pregatirile pentru zboruri sunt in plina desfașurare. Compania este fondata de antreprenorul maghiar Andrij Baganics. Istoric Bees Airlines , noua…

- Vești bune pentru toți romanii! Wizz Air a introdus curse noi de pe aeroportul din București și Brașov, inspre cele mai cautate destinații din Europa! Romanii care vor sa calatoreasca in perioada urmatoare au mai multe opțiuni!

- A fost finalizata procedura de selecție a companiei care va reprezenta Romania in procesul cu Pfizer. Anunțul a fost facut de catre Ministerul Sanatații, Alexandru Rafila. Alexandru Rafila a venit cu completari și a declarat ca documentele vor ajunge la firma de avocatura in perioada urmatoare. „Guvernul…

- Conducerea companiei aeriene TAROM a anunțat miercuri, 31 ianuarie 2024, ca doua curse ce trebuiau susținute in ziua urmatoare vor fi anulate, din cauza unor greve. Afla in randurile de mai jos despre ce calatorii este vorba și ce se va intampla cu biletele de zbor programate in intervalul dat. Zborurile…

- Combinatul Azomures din Targu Mureș reia productia de ingrașaminte, dupa ce aceasta fusese suspendata in decembrie 2023. O veste foarte buna pentru fermierii romani, care s-au plans de nenumarate ori ca nu mai exista producție interna de ingrașaminte și ca sunt nevoiți sa apeleze la importuri. Anunțul…

- Operatorul national de transport feroviar de calatori CFR Calatori anunta ca, in anul 2023, a transportat cu aproximativ 5% mai multi calatori decat in 2022. Anul trecut, 450 de locomotive si automotoare si 1.000 de vagoane s-au aflat in circulatie, reprezentantii companiei aratand ca se fac eforturi…