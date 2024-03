România are o nouă companie aeriană O noua companie aeriana, Bees Airlines, iși face apariția pe piața de profil din Romania. Aceasta a primit recent Certificatul de Operator Aerian, semn ca pregatirile pentru zboruri sunt in plina desfașurare. Compania este fondata de antreprenorul maghiar Andrij Baganics. Istoric Bees Airlines , noua companie din Romania, este de fapt urmașa Bees Airlines din Ucraina. Aceasta din urma, cu baza la Kiev, a inceput sa zboare in martie 2021. A oferit zboruri low-cost spre mai multe destinații europene și nu numai. Problemele au aparut in 2022, cand conflictul din Ucraina a dus la anularea zborurilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

