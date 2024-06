O companie aeriană străină va crește frecvența zborurilor în Chișinău Compania naționala letona airBaltic va crește frecvența zborurilor saptaminale intre Riga și Chișinau. Despre acest lucru a anunțat administrația Aeroportului Internațional Chișinau, menționind ca intre 3-27 iulie 2024 și 4 septembrie – 23 octombrie 2024, frecvența zborurilor va fi de 3 /saptamina (marți, miercuri și simbata), iar intre 31 iulie – 27 august 2024, frecvența zborurilor va fi de Citeste articolul mai departe pe noi.md…

