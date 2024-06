Stiri pe aceeasi tema

- In urma unei discutii in comitelul liderilor, plenul Camerei Deputatilor a fost suspendat, luni. Deputatii cer sa plece mai devreme pentru a putea urmari meciul de fotbal al Romaniei cu Ucraina, din cadrul Campionatului European. Presedintele de sedinta, social-democratul Daniel Suciu, a facut anuntul…

- Sunt emotii mari pentru suporterii Nationalei de fotbal a Romaniei. Tricolorii debuteaza luni dupa-amiaza la Campionatul European de Fotbal, intr-un meci impotriva Ucrainei, pe stadionul din Munchen.Peste 30 de mii de romani sunt așteptați la meciul cu Ucraina, pentru a susține echipa naționala.Cateva…

- Sunt emotii mari pentru suporterii Nationalei de fotbal a Romaniei. Tricolorii debuteaza in aceasta dupa-amiaza la Campionatul European de Fotbal, intr-un meci impotriva Ucrainei, pe stadionul din Munchen.

- Federatia Romana de Fotbal si Liceul de arte plastice “Nicolae Tonitza”, cu sprijinul Galeriilor Artmark, organizeaza o licitatie caritabila extraordinara, a anuntat, vineri seara, FRF, potrivit news.ro

- ​Anunțam o expoziție-eveniment la Galeriile Artmark, insoțita de o mare licitație caritabila. Previziunile Artmark pentru EURO 2024: jocul tricolorilor este artistic! Cei 26 de jucatori selectați de Federația Romana de Fotbal in lotul oficial al Naționalei pentru a ne reprezenta la campionatul care…

- Ucraina, prima echipa pe care Romania o va intalni la Euro, pe data de 17 iunie, a jucat marți un amical cu puternica echipa a Germaniei. The post MECI DE FOTBAL Ucraina – Germania 0-0 in meciul de marți first appeared on Informatia Zilei .

- Tricourile purtate de jucatorii celor doua echipe de fotbal la meciul de adio al Generatiei de Aur, inclusiv cel al antrenorului World Stars, cu autografele titularilor, vor fi scoase la licitatie, anunta Casa de Licitatii A10 by Artmark.Potrivit sursei citate, sunt 49 de loturi in total, atat cele…

- Daniel Chirița a starnit valuri de indignare și furie in urma declarațiilor scandaloase facute in presa rusa, in care iși exprima sprijinul necondiționat pentru Rusia in conflictul cu Ucraina și face afirmații deplasate și jignitoare la adresa acestei țari. Declarațiile sale despre Ucraina, pe care…