Un acoperiș s-a prabușit pe principalul aeroport din capitala Indiei, New Delhi, din cauza ploilor abundente. In urma celor intamplate, cel puțin o persoana a fost ucisa, in timp ce alte opt au suferit rani grave. Un terminal intreg a fost evacuat. Incident in New Delhi Acoperișul din zona plecari a terminalului 1 de la