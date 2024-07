Metoda „Ţiriac” e perimată! Ultima fiţă: Vânătoare de mistreţi cu maşina Un braconier a fost arestat dupa ce a omorat cu mașina mai mulți mistreți pe un fond de vanatoare din județul Mureș. Incidentul a avut loc in comuna Craciunești, unde barbatul a lovit intenționat o turma de porci mistreți, ucigand șapte dintre aceștia. Polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ungheni au fost sesizați in noaptea de […] The post Metoda „Tiriac” e perimata! Ultima fita: Vanatoare de mistreti cu masina appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

