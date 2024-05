Îngrijorător: nu românii vând cerealele României! Nici o companie românească în Top 10 traderi! O situație care ar trebui sa dea foarte mult de gandit rezulta din clasamentul marilor exportatori ai cerealelor din Romania. Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistica (INS), in 2023 nici o companie romaneasca nu s-a aflat in Top 10 al traderilor de cereale. Topul conține nu mai puțin de cinci companii americane și […] The post Ingrijorator: nu romanii vand cerealele Romaniei! Nici o companie romaneasca in Top 10 traderi! appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

