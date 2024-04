Ce produse au înregistrat cele mai mari scumpiri Institutul National de Statistica a publicat topul produselor care au inregistrat cele mai mari creșteri. Printre acestea se numara biletele de avion, margarina, cartofii și detergenții. La randul lor, acestea au inregistrat cele mai scumpiri de preț comparativ cu luna februarie. Topul scumpirilor in martie fața de februarie Mai exact, fata de luna februarie 2024, cel mai mult s-au scumpit margarina (4,97%), cartofii (2,11%) si alte legume si conserve de legume (1,89%). In schimb, anumite produse au inregistrat și o scadere de preț. Este vorba, mai exact, de unt care a fost mai ieftin cu 3,72%,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile postale, detergentii si medicamentele se afla in topul scumpirilor inregistrate in martie 2024, comparativ cu aceeasi luna a anului anterior, potrivit datelor publicate astazi de Institutul National de Statistica (INS). In martie 2024, pretul serviciilor postale a urcat cu 26,94%, comparativ…

- Serviciile postale, detergentii si medicamentele se afla in topul scumpirilor inregistrate in martie 2024, comparativ cu aceeasi luna a anului anterior, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica (INS), preluate de Agerpres. Fața de februarie 2024, cel mai mult s-au scumpit…

- Serviciile postale, detergentii si medicamentele se afla in topul scumpirilor inregistrate in martie 2024, comparativ cu aceeasi luna a anului anterior, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica (INS). In martie 2024, pretul serviciilor postale a urcat cu 26,94%, comparativ…

- Rata anuala a inflatiei a scazut la 6,6% in martie, de la 7,2% in februarie, conform datelor anuntate joi de Institutul National de Statistica (INS), aceasta fiind cea de-a doua scadere consecutiva a acestui indicator. Marfurile alimentare s-au scumpit in martie 2024 fata de martie 2023 cu 2,81%,…

- Serviciile postale, cele de apa, canal si salubritate si detergentii se afla in topul scumpirilor inregistrate in februarie 2024, comparativ cu aceeasi luna a anului anterior, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).

- Prețul detergenților, serviciilor de poșta și a celor de apa, canal și salubritate a crescut ingrijorator in februarie 2024, fața de aceeași perioada a anului trecut, arata datele publicate de Institutul National de Statistica (INS).Concret, in februarie 2024, pretul detergentilor a urcat cu 23,77%,…

- Serviciile de apa, canal și salubritate se afla in topul scumpirilor inregistrate in prima luna a acestui an, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistica.

- Rata anuala a inflatiei a fost in luna ianuarie 2024 de 7,4%, comparativ cu ianuarie 2023, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Rata inflatiei a crescut in ianuarie 2024, fata de decembrie 2023, cand a fost 6,6%. Cel mai mult s-au scumpit pestele, detergentii,…