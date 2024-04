Stiri pe aceeasi tema

- Ca in fiecare an, luna martie este luna in care Institutul Național de Statistica publica rapoartele anului anterior și a primei luni din anunl urmator, astfel ca și in aceste zile ne așteptam la un numar important de date statistice. Printre cele publicate astazi, sunt și cele referitoare la salariul…

- Castigul salarial mediu net a fost 4.859 lei, in ianuarie 2024, in scadere cu 220 lei (-4,3%) fata de luna decembrie 2023, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica.In luna ianuarie 2024, castigul salarial mediu brut a fost 7.976 lei, cu 325 lei (-3,9%) mai mic decat in luna…

- Romania are in prezent aproximativ 5,7 de milioane de angajați activi și un salariu minim care a ramas inghețat la 3.300 de lei brut, majorat cu 300 de lei de la 1 octombrie 2023. Salariul mediu net a ajuns, la final de 2023, la 5.079 lei, in crestere...

- Romania avea, in anul 2021, cel mai mare numar de mame minore din Uniunea Europeana, respectiv 8.024, potrivit datelor transmise joi de Institutul National de Statistica. Dintre acestea, cele mai multe, 3.446 aveau 17 ani, 2.424 - 16 ani, 1.409 - 15 ani si 745 - intre 10 si 14 ani, conform Agerpres.La…

- In decembrie 2023, salariul mediu net a fost de 5079 lei, in creștere cu 314 lei fața de luna anterioara, depașind 1100 de euro, potrivit anunțului facut de Institutul Național de Statistica. Comparativ cu luna decembrie a anului precedent, salariul net a crescut cu 15,5%. Creșterile, influențate și…

- In decembrie 2023, salariul mediu net a fost de 5079 lei, in creștere cu 314 lei fața de luna anterioara, depașind 1100 de euro, potrivit anunțului facut de Institutul Național de Statistica. Comparativ cu luna decembrie a anului precedent, salariul net a crescut cu 15,5%.

- Castigul salarial mediu brut, in luna decembrie 2023 a fost in Romania de 8.300 de lei, iar cel net a ajuns la 5.079 lei, potrivit datelor publicate astazi de Institutul National de Statistica. Comparativ cu luna decembrie a anului precedent, castigul mediu net a crescut cu 15,5%, in conditiile in care…

- Castigul salarial mediu net a ajuns la 4.765 de lei, in noiembrie 2023, in crestere cu 73 de lei (+1,6%) fata de luna octombrie 2023, in timp ce cel mai mare salariu mediu net a fost inregistrat in activitatile de servicii in tehnologia informatiei, inclusiv activitati de servicii informatice (10.935…