- Caștigul salarial mediu net in luna decembrie 2023 a ajuns la 5.079 lei, in creștere cu 314 de lei, fața de luna noiembrie 2023, potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistica. Intr-o postare pe facebook, senatorul Lucian Romașcanu a subliniat acest aspect, evidențiind faptul…

- In urma datelor publicate de Institutul Național de Statistica din Romania, Dambovița nu sta prea bine la capitolul venituri medii. Conform datelor din septembrie 2023, salariul mediu net in Dambovița este de circa 3 665 de lei, iar rata șomajului de 2,96%. Totuși, Clujul are un venit mediu de 5 525…

- Castigul salarial mediu net a ajuns la 4.765 de lei, in noiembrie 2023, in crestere cu 73 de lei (+1,6%) fata de luna octombrie 2023, in timp ce cel mai mare salariu mediu net a fost inregistrat in activitatile de servicii in tehnologia informatiei, inclusiv activitati de servicii informatice (10.935…

- Numarul mediu de pensionari a fost, in trimestrul III 2023, de 4,979 milioane de persoane, in crestere cu o mie de persoane fata de trimestrul II 2023, arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). Pensia medie lunara a fost de 2.117 lei, in creṣtere cu 0,4% faṭa de trimestrul…

- Castigul salarial mediu net in Romania a fost 4.692 lei in luna octombrie, in crestere cu 99 de lei fața de luna septembrie, conform datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistica.Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in activitati de servicii…