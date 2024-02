Senatorul Lucian Romașcanu: „Salariul mediu net a depășit 1.000 euro” Caștigul salarial mediu net in luna decembrie 2023 a ajuns la 5.079 lei, in creștere cu 314 de lei, fața de luna noiembrie 2023, potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistica. Intr-o postare pe facebook, senatorul Lucian Romașcanu a subliniat acest aspect, evidențiind faptul ca salariul mediu a depașit 1000 de euro, o … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

Sursa articol si foto: reporterbuzoian.ro

