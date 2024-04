România riscă să se împrumute mai scump pe piețele internaționale Guvernanta slaba și deficitul fiscal sunt amenințari la credibilitatea suverana a Romaniei. Daca va continua in acest ritm, vor exista presiuni pentru retrogradarea ratingurilor țarii noastre. Romania s-ar putea imprumuta mai scum de pe piețele financiare internaționale Deși economia romaneasca va avea o creștere de 3% in 2024, ea va inregistra un un deficit bugetar de 5,7% din PIB, arata in raportul de țara Agentia de evaluare financiara Moody’s Ratings . La finalul procedurii de revizuire periodica a ratingului Romaniei, Moody’s a subliniat ca ratingul ”BAA3” indica un potential solid de crestere… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

