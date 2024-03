INS: Pensia medie a crescut cu 13,9% Pensia medie a crescut! Valoarea pensiei medii in Romania a crescut cu 13,9% in trimestrul IV din 2023, fata de aceeasi perioada a anului 2022, in timp ce numarul mediu de pensionari a scazut cu 11.000 de persoane, iar cel al categoriei apartinand asigurarilor sociale de stat a crescut cu 2.000 de persoane, arata datele publicate, joi, de Institutul National de Statistica. Pensia medie de asigurari sociale de stat s-a majorat, de la un an la altul, cu 13%, scrie agerpres.ro . Pensia medie lunara de asigurari sociale de stat a fost de 2.009 lei, iar raportul dintre pensia medie nominala neta de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

