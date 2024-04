Stiri pe aceeasi tema

- In 2022, Uniunea Europeana a fost martorul unei creșteri alarmante a accidentelor rutiere, iar Romania se afla in fruntea statisticilor in ceea ce privește ratele de deces. Potrivit datelor furnizate de Eurostat, Romania a inregistrat cel mai mare numar de decese rutiere la un milion de locuitori,…

- Rata anuala a inflatiei a scazut la 6,6% in martie, de la 7,2% in februarie, conform datelor anuntate joi de Institutul National de Statistica (INS), aceasta fiind cea de-a doua scadere consecutiva a acestui indicator.”Rata inflatiei de la inceputul anului (martie 2024 comparativ cu decembrie 2023)…

- Inflatia din zona euro a incetinit la 2,4% in martie, potrivit datelor semnal publicate miercuri de agentia de statistica a Uniunii Europene, stimuland asteptarile privind reducerea ratelor dobanzilor din vara, transmite CNBC. Romania conduce topul pentru a treia luna consecutiv, scrie News.ro. Economistii…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat o inițiativa de imbunatațire a controlului prețurilor pentru energie, gaze și alimente. In urmatoarele saptamani, vom demara eforturi de stabilizare a prețurilor și combatere a inflației, a declarat premierul, la ședința guvernamentala. Lupta impotriva inflației Inflația…

- Serviciile postale, cele de apa, canal si salubritate si detergentii se afla in topul scumpirilor inregistrate in februarie 2024, comparativ cu aceeasi luna a anului anterior, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).

- Inflația a reprezentat o provocare majora in ultimii doi ani nu numai pentru Romania, iar una dintre prioritațile Guvernului a fost sa adopte masuri capabile sa limiteze impactul acesteia asupra cetațenilor. Principiul de baza este ca, in momentele complicate, solidaritatea reprezinta singurul raspuns…

- Romania avea, in anul 2021, cel mai mare numar de mame minore din Uniunea Europeana, respectiv 8.024, potrivit datelor transmise joi de Institutul National de Statistica. Dintre acestea, cele mai multe, 3.446 aveau 17 ani, 2.424 - 16 ani, 1.409 - 15 ani si 745 - intre 10 si 14 ani, conform Agerpres.La…

- Rata anuala a inflatiei in luna ianuarie 2024 comparativ cu luna ianuarie 2023 a fost de 7,4%, arata datele publicate de Institutul Național de Statistica. The post INFLAȚIA IN ROMANIA Cu ce procente s-au scumpit produsele alimentare, nealimentare și serviciile in ultimul an? first appeared on Informatia…