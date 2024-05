Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a transmis Curtii Internationale de Justitie (CIJ), care i-a ordonat, vineri, sa inceteze imediat ofensiva de la Rafah, ca aceasta nu prezinta niciun risc existential pentru „populatia civila palestiniana”, transmite AFP, citata de Agerpres.„Israelul nu a purtat si nu va purta operatiuni militare…

- Judecatorul Bogdan Aurescu a votat in favoarea deciziei Curții Internaționale de Justiție (CIJ) care a ordonat vineri Israelului sa opreasca asaltul militar asupra orașului Rafah din sudul Fașiei Gaza.

- Israelul a reactionat vineri la decizia Curtii Internationale de Justitie (CIJ), care i-a ordonat sa stopeze imediat ofensiva sa de la Rafah, in sudul Fasiei Gaza, afirmand ca aceasta ofensiva nu prezinta niciun risc existential pentru 'populatia civila palestiniana', transmite AFP, conform Agerpres.

- Curtea Internationala de Justitie (CIJ) a ordonat vineri, 24 mai, Israelului sa isi inceteze ofensiva militara de la Rafah, in sudul Fasiei Gaza, pentru prevenirea unui genocid in enclava palestiniana, relateaza France-Presse, potrivit news.ro.Cea mai inalta jurisdictie a ONU arata in aceasta hotarare…

- Trupele și tancurile israeliene au inaintat sambata in sectoare din Jabalia, un loc ferit pana acum de lupte. Cincisprezece palestinieni ar fi fost uciși și alții zeci raniți in aceasta zona din nordul Fașiei Gaza, relateaza Reuters, care citeaza surse medicale.Armata israeliana a progresat de asemenea…

- Armata israeliana le-a cerut palestinienilor din Rafah sa plece din zona, semn ca atacurile nu se vor opri. Israelul le-a cerut sambata palestinienilor din mai multe zone din orașul Rafah, situat in sudul Fașiei Gaza, sa se evacueze și sa se indrepte spre ”o zona umanitara extinsa in Al-Mawasi”. Intr-o…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu l-a anuntat vineri pe secretarul de stat american ca Israelul intentioneaza sa lanseze o ofensiva la Rafah, in sudul Fasiei Gaza, chiar daca SUA nu o vor sustine, informeaza AFP, informeaza Agerpres. "Am spus ca nu vom avea posibilitatea de a distruge Hamas…

- Chiar daca un armistițiu ar "intarzia" ofensiva planificata asupra orasului Rafah, in sudul Fașiei Gaza, acesta ar plasa Israelul "la doar cateva saptamani" de o "victorie totala", a dat asigurari, duminica, premierul israelian Benjamin Netanyahu. „Victoria totala este la indemana noastra, nu in…