Forțele israeliene au ucis peste 30 de persoane in noi atacuri in Fașia Gaza, au declarat sambata medicii palestinieni, la o zi dupa ce judecatorii de la instanța suprema a Națiunilor Unite au ordonat Israelului sa opreasca ofensiva asupra orașului Rafah din sudul Gazei, scrie Reuters. Deși Israelul și-a continuat ofensiva impotriva gruparii militante palestiniene […] Articolul Razboi in Gaza, ziua 231. Israelul continua sa atace si dupa decizia Curtii Internationale de Justitie a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .