- EvenimentANM / Val de caldura intens și de lunga durata iunie 17, 2024 10:49 Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis doua atentionari Cod galben de canicula, primul valabil in cursul zilei de astazi, iar al doilea marti, pe raza a 17 judete si in Capitala. Potrivit specialiștilor…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis doua atentionari Cod galben de canicula, primul valabil in cursul zilei de luni in 13 judete si in Bucuresti, iar al doilea marti, pe raza a 17 judete si in Capitala. Conform prognozei de specialitate, luni, in cea mai mare parte a Olteniei, Munteniei…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni, 17 iunie, doua avertizari cod galben de canicula, pentru mai multe județe din sudul și sud-vestul țarii. In București, vremea va fi calduroasa cu temperaturi de pana la 34 de grade Celsius.Meteorologii anunța cod galben de canicula pentru ziua de…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni doua coduri galbene in care avertizeaza ca, in mare parte a Romaniei, disconfortul termic va fi ridicat, iar nopțile vor fi tropicale. In Capitala, indicele temperatura umezeala se va apropia de pragul c

- Administratia Nationala de Meteorologie transmite ca cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Olteniei, partea continentala a Dobrogei si sudul Moldovei se vor afla sub Cod portocaliu de canicula si disconfort termic accentuat pana miercuri dimineata. Temperaturile devin insuportabile in mai multe…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis din nou avertizari Cod portocaliu și Cod Galben de canicula, dar și avertizari privind instabilitate atmosferica, ce aduce furtuni și pli torențiale. AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 10 iunie, ora 10 – 10 iunie, ora 23 Fenomene…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 09-06-2024 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 9 iunie, ora 10 – 11 iunie, ora 10; Zonele afectate : conform textului și harții; Fenomene : conform textelor; Mesaj : MESAJ 2 AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis avertizari Cod galben de viscol, ploi și vant puternic in jumatate de țara. ANM a transmis si o informare de precipitații moderate cantitativ, intensificari ale vantului, valabila pana deseara la ora 20.00 Temporar va ploua local moderat cantitativ in centrul,…