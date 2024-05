Stiri pe aceeasi tema

- Forțele israeliene au ucis peste 30 de persoane in noi atacuri in Fașia Gaza, au declarat sambata medicii palestinieni, la o zi dupa ce judecatorii de la instanța suprema a Națiunilor Unite au ordonat Israelului sa opreasca ofensiva asupra orașului Rafah din sudul Gazei, scrie Reuters, potrivit mediafax.

- Guvernul britanic a criticat Curtea Internaționala de Justiție pentru ca a ordonat Israelului sa opreasca imediat asaltul militar asupra orașului Rafah din sudul Fașiei Gaza, afirmand ca hotararea va intari gruparea islamista palestiniana Hamas, potrivit mediafax.

- Armata israeliana a bombardat, sambata, Fasia Gaza, inclusiv Rafah, a doua zi dupa ce Curtea Internationala de Justitie (CIJ) i-a ordonat sa isi suspende operatiunile in acest sector, in contextul in care la Paris se depun eforturi pentru a asigura o incetare a focului intre Israel si Hamas, relateaza…

- Israelul a transmis Curtii Internationale de Justitie (CIJ), care i-a ordonat, vineri, sa inceteze imediat ofensiva de la Rafah, ca aceasta nu prezinta niciun risc existential pentru „populatia civila palestiniana”, transmite AFP, citata de Agerpres.„Israelul nu a purtat si nu va purta operatiuni militare…

- Judecatorii Curții Internaționale de Justiție (CIJ) au ordonat vineri Israelului sa opreasca asaltul militar asupra orașului Rafah din sudul Fașiei Gaza, intr-o hotarare de urgența istorica privind cazul Africii de Sud care acuza Israelul de genocid, conform Mediafax.

- Armata israeliana a declarat marți, 7 mai, ca a stabilit controlul operațional asupra parții din Fașia Gaza a punctului de trecere Rafah, de-a lungul frontierei cu Egiptul, dupa ce serviciile de informații au indicat ca punctul era folosit pentru ceea ce a descris ca fiind activitați teroriste, relateaza…

- Curtea Penala Internaționala investigheaza acțiunile Israelului in Cisiordania și Fașia Gaza, independent de alte cazuri de la Curtea Internaționala de Justiție, cum sunt acuzațiile de genocid ale Africii de Sud impotriva Israelului pentru Gaza. Potrivit Euronews, presa israeliana relateaza ca guvernul…