- ”ISU Galati a fost alertat prin Dispeceratul 112 despre surparea unui mal de pamant in localitatea Tudor Vladimirescu, la iesire spre Hanu Conachi. Au fost surprinse 3 victime”, a transmis, luni, ISU Galati.La fata locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție.”Au fost scoase cele trei…

- O femeie de 72 de ani a murit intr-un teribil accident de circulație la Piscu, in județul Galați, dupa ce fiica ei, care se afla la volanul unui Mercedes, ar fi adormit și mașina a intrat pe contrasens intr-un TIR. Femeia decedata este mama fostei campioane olimpice de gimnastica Gina Gogean. Șoferița…

- Ampla investitie de modernizare a infrastructurii rutiere din judetul Galati. DN25, cel mai aglomerat drum din judet, va fi extins la patru benzi si modernizat pe ruta: ieșire din municipiul Galați - Movileni - Șendreni – Serbestii Vechi – Braniștea - Traian - Independența - Piscu - Tudor Vladimirescu…

