- Cotidianul AS și El Chiringuito anunța ca Barcelona a ajuns la un acord cu Hansi Flick, fostul selecționer al Germaniei, pentru a-i succeda lui Xavi Hernandez pe banca. FC Barcelona va avea un antrenor german incepand din sezonul viitor. Cotidianul As a anunțat ca șefii clubului s-au intalnit la Londra…

- Rapid București a anunțat, luni, pe site-ul oficial, ca tehnicianul nord-irlandez Neil Lennon a semnat un contract pentru a deveni noul antrenor principal al echipei. In varsta de 52 de ani, Lennon aduce o experiența vasta și un palmares impresionant in fotbal, atat ca jucator, cat și ca antrenor. „Suntem…

- Walter Zenga (64 de ani) nu mai este antrenor celor de la Emirates Club. Tehnicianul italian a fost demis de clubul din Emiratele Arabe Unite din cauza rezultatelor neconvingatoare. Fostul antrenor al formațiilor romanești FC Național, FCSB și Dinamo a fost demis dupa 4 luni. Tehnicianul a obținut doar…

- Fostul internațional brazilian Rivaldo, acționar la Farul, sugereaza Barcelonei sa-l angajeze pe Jose Mourinho, liber de contract dupa desparțirea de AS Roma. Xavi Hernandez și-a anunțat inca din ianuarie plecarea de la Barcelona, la finele sezonului. Iar de atunci, in spațiul mediatic se speculeaza…

- Alexandru Barbu revine cu o noua ediție GSP Live, astazi, de la 11:00. Alaturi de jurnalistul GSP Adrian Duța, abordam cele mai tari subiecte ale zilei: Liga Campionilor ne-a delectat cu inca doua dueluri de gala, pline de spectacol: PSG - Barcelona 2-3 și Atletico Madrid - Borussia Dortmund 2-1Rapid…

- Premierul Marcel Ciolacu a semnat miercuri revocarea din funcția a lui Cristian Pascu, personajul controversat care fusese numit in conducerea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, in poziția de vicepreședinte, scrie G4Media.ro. Tot Ciolacu il numise in funcție cu doar doua zile in urma. G4Media…

- Laurențiu Reghecampf (48 de ani) risca sa ramana fara echipa, conducerea lui Al Tai (Arbia Saudita) ia in calcul inlocuirea acestuia. Numit pe banca saudiților in septembrie 2023, cand e plecat de la Universitatea Craiova, Reghecampf trece printr-o perioada complicata. Iar presa din Arabia scrie ca…