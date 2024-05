Stiri pe aceeasi tema

- In antepenultima etapa a sezonului 2023-2024, din Liga a 4-a ACADEMY, Victoria Viișoara va juca sambata 18 mai, pe teren propriu, cu A.C.S. Iara, meciul urmand sa se dispute incepand cu orele 11.00. Dupa ce a fost eliminata surprinzator din Cupa Romaniei (faza județeana) de Vulturul 2020 Mintiu Gherlii,…

- Sanatatea SP Cluj va evolua maine, de la ora 18:00, contra celor de la Victoria Carei, intr-o partida ce va conta pentru etapa a IX-a din playout. „Virușii” continua lupta pentru evitarea retrogradarii, avand un punct in plus fața de Olimpia Satu Mare, cu doua etape inainte de finalul campionatului.…

- Sanatatea SP Cluj va evolua maine, de la ora 18:00, contra celor de la Olimpia MCMXXI Satu Mare, intr-o partida ce va conta pentru etapa a VI-a din playout. Dupa retragerea celor de la Minerul Ocna Dej, doar o echipa va mai retrograda direct din aceasta serie, iar in lupta pentru evitarea acestui loc…

- Sanatatea SP Cluj a pierdut ieri, scor 2-4, contra celor de la Minaur Baia Mare, intr-o partida ce s-a disputat pe stadionul „Clujana”. Meciul a inceput foarte bine pentru maramureșeni, Dioszegi reușind sa deschida scorul in minutul 11. Avantajul nu a durat decat cinci minute, Stanescu reușind sa inscrie…

- Sanatatea SP Cluj va evolua maine, de la ora 17:00, pe terenul celor de la Victoria Carei, intr-o partida ce va conta pentru etapa a IV-a din playoff. „Virușii” sunt cea mai in forma echipa din playout-ul seriei a X-a, acumuland șapte puncte din noua posibile, cu un golaveraj de 8-1. De partea cealalta,…

- ACS Iara va juca duminica, pe terenul celor de la Unirea Iclod, intr-o partida ce va conta pentru etapa a XVIII-a. Este un duel al „suferinței”, cele doua echipe caștigand un singur un punct in acest an. Unirea a pierdut toate partidele in 2024, in timp ce Iara a obținut un singur rezultat de egalitate,…

- Intr-un duel incitant din cadrul etapei a doua a play-out-ului din Liga 3, seria 10, CS Minaur și-a impus autoritatea in fața SC Olimpia Satu Mare, caștigand cu un scor final de 4-2. Meciul desfașurat sambata, 6 aprilie, pe stadionul “Viorel Mateianu” din Baia Mare, a fost unul plin de momente memorabile.…

- ACS Iara va evolua maine, de la ora 11:00, pe terenul celor de la Viitorul Garbau, intr-o partida ce va conta pentru etapa a XIV-a din liga a patra. Formația de la poalele Apusenilor ocupa locul 11 al clasamentului, cu 6 puncte, in timp ce Garbaul se afla pe locul 7, cu 20 de puncte. Echipa din Iara…