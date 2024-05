Biciclist rănit. Accident în Buzău Traficul a fost dirijat pe bulevardul 1 Decembrie 1918, in urma unui accident rutier produs in aceasta seara, eveniment soldat cu ranirea unui barbat, in varsta de 68 de anu. ,,Din primele date de la fața locului un autovehicul condus pe Calea Eroilor din direcția Ploiești catre Buzau, de catre o buzoianca de 63 de ani, a surprins și a accidentat un biciclist de 68 de ani, din Buzau, care circula din direcția bulevardului Mareșal Alexandru Averescu catre bulevardul 1 Decembrie 1918. Accidentul s-a soldat cu ranirea biciclistul, care a fost preluat de ambulanța pentru ingrijiri medicale. In cauza… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

