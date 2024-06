Copil rănit de o mașină, în Mărăcineni Un copil a fost ranit, in urma unui accident, produs azi-noapte, pe strada Campului, in Maracineni. ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca autoturismul condus catre intersecția cu DJ203K, de catre o șoferița de 28 de ani, din Buzau, ar fi surprins și ar fi accidentat un pieton, un minor de 12 ani, de asemenea din Buzau. Accidentul s-a soldat cu ranirea minorului, acesta fiind preluat de ambulanța și transportat la spital pentru ingrijiri medicale. In cauza se va intocmi dosar penal iar polițiștii continua cercetarile pentru stabilirea tuturor imprejurarilor in care s-a produs accidentul.”… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

