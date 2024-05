Stiri pe aceeasi tema

- Momentul in care barbatul a fost batut pe strada cu araci de lemn, in apropierea Parcului Crangași din Capitala a fost surprins de o camera video dintr-un vehicul, potrivit imaginilor furnizate de surse judiciare pentru Libertatea. Loviturile au fost fatale pentru victima in varsta de 46 de ani.Va avertizam…

- Un barbat a fost ucis in bataie in fața Parcului Crangași din Capitala, iar agresorii au fost prinși. Barbatul, de 46 de ani, a fost atacat de doi tineri, dintre care unul minor, care l-au lovit in cap cu un par. Echipajul SMURD venit la fața locului a incercat sa-l resusciteze zeci de minute, dar medicii…

- Sase persoane sunt cercetate intr-un dosar de inselaciune cu masini de lux, trei dintre ele fiind retinute in urma unor perchezitii efectuate in Capitala si judetele Ilfov si Calarasi de politistii din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Furturi de Autovehicule.

- Polițiștii au intervenit joi, 9 mai, in jurul orei 11:30, pentru a aplana un conflict izbucnit intre mai multe persoane care s-au lovit reciproc cu obiecte contondente, pe strada Principala din Buziaș. „Conflictul nu a degenerat intrucat a fost intrerupt de intervenția polițiștilor care se…

- Scandalul a avut loc in Sectorul 6, dupa o discuție aprinsa. Unul dintre barbați a incercat sa evite scandalul de proporții, insa celalalt individ a alergat dupa el și a inceput sa il loveasca cu salbaticie. In rafuiala celor doi a fost implicata, din greșeala, și o femeie. Bataie cu sabii și macete,…

- Arina NAN, student practicant Polițiștii și procurorii DIICOT au efectuat, zilele trecute, o serie de percheziții in mai multe localitați din județul Buzau și din Ilfov, in urma carora patru tineri din zona Cislau-Patarlagele-Nehoiu au ajuns in arest sub acuzația de trafic de droguri de mare risc. Potrivit…

- Polițiștii din orașul Ulmeni au luat masuri ferme in urma unui incident care a avut loc ieri dupa-amiaza in localitatea Chelința. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo In urma investigațiilor…

- Razii de amploare noaptea trecuta in Capitala și Ilfov. Peste 50 de șoferi au ramas pietoni dupa ce s-au urcat la volan sub influența drogurilor sau dupa ce au consumat alcool. Agenții au pornit și pe urmele unui barbat care a incercat sa scape de control. Deși avea o alcoolemie mare și abia statea…