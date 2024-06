Numărarea voturilor, suspendată în mai multe județe Procesul de centralizare a buletinelor de vot a fost suspendat luni seara in aproape jumatate de țara. Președinții birourilor electorale județe și de sector, in majoritate magistrați, nu au fost intimidați de avertismentele lansate de președintele AEP, Toni Grebla, cu privire la presupusa ilegalitate a suspendarii. Potrivit surselor din teritoriu, s-a suspendat centralizarea proceselor verbale și a buletinelor de vot in județele: Calarași, Constanța, Bihor, Giurgiu, Suceava, Ilfov, Arad, Maramureș, Vrancea, Galați, Tulcea, Timiș, Capitala in Sectorul 1, Sectorul 3 și Sectorul 5. Centralizarea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

