Atenție la vreme: ploi și ninsori timp de două zile Administrația Naționala de Meteorologie a emis un COD GALBEN de vreme nefavorabila pentru 24-25 martie 2024 in mai multe regiuni ale țarii. Precipitații și vant puternic: 24-25 Martie Din 24 martie, ora 10, pana pe 25 marti seara, se așteapta plo i in centrul, sudul și estul țarii. Acumularile de apa pot atinge 10-15 l/mp, iar in unele zone restranse chiar 25-30 l/mp. Aversele pot fi insoțite de descarcari electrice. La munte, precipitațiile mixte se vor transforma in ninsori, iar vantul va sufla cu rafale de pana la 70 km/h. Ninsori și vizibilitate redusa in Carpații Meridionali și de Curbura… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

