Romania beats Honduras 1-0 on return to Olympic soccer

- Romania's football team set off on the right foot at the Tokyo Olympic Games, scoring a 1-0 (1-0) own goal win against Honduras on Thursday at the Kashima Stadium, in Group B of the Olympic tournament. Romania's football squad will next encounter South Korea on Sunday, July 25 (14:00 hrs Romania…

- Un iranian a vrut sa traverseze Dunarea inot din Bulgaria in Romania cu ajutorul unui colac. Cand puterile l-au parasit și era pe punctul sa se inece a fost salvat de polițiștii de frontiera din Giurgiu care i-au auzit strigatele de ajutor. In momentul in care omul a fost auzit strigand dupa ajutor…

- Romania’s Prime Minister Florin Citu announced on Thursday that he has forwarded to the President, Klaus Iohannis the request to dismiss Finance Minister Alexandru Nazare. The Prime Minister is to replace Nazare as interim Minister of Finance, as there is no other proposal at this moment. “After a…

- Ziua “Ziaristului Roman” a fost celebrata azi la Studioul „Horia Bernea” de la Muzeul Țaranului Roman. Evenimentul a fost organizat de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din Romania și se afla la a șaptea ediție. Au fost decernate premiile “Eminescu Ziaristul” și alte distincții importante acordate unor…

- Mai multe localitați din Romania, inclusiv Bucureștiul, au simțit efectele ciclonului din Marea Neagra, care a adus vineri furtuni și ploi puternice, ce au provocat viituri, inundații, dar și pierderi de vieți omenești. Iar pericolul nu a trecut, fiind așteptate sambata noi reprize de vreme severa.…

- President Klaus Iohannis announced on Thursday, that Romania will start from May 15 to implement substantial relaxation of the COVID-19 restrictions and the obligation to wear a protective mask outdoors will be eliminated, with a few exceptions according to Romania- Insider. “Starting May 15, people…

- 1 Iunie, data la care premierul a anunțat-o ca fiind inceputul relaxarii in Romania ar putea veni cu o veste excelenta pentru reprezentanții HoReCa. Restaurantele și hotelurile ar putea primi turiști la capacitate maxima. Este vorba despre turiștii vaccinați, a anunțat marți dimineața, premierul Florin…

- Romania incepe sa-și retraga trupele din Afganistan dupa aproape doua decenii. In 2002, 405 militari romani erau fost dislocați in prima actiune de lupta a Armatei Romane in afara frontierelor nationale dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial. 27 de militari de elita au cazut la datorie in aceasta țara,…