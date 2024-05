Stiri pe aceeasi tema

- In data de 7 mai 1946, la Bucuresti, incepea procesul Maresalului Ion Antonescu, in urma caruia acesta avea sa fie condamnat la moarte si executat, alaturi de alti cativa membri ai guvernului sau. Tot intr-o zi de 7 mai au murit poetii George Topirceanu si Octavian Goga.

- Ion Iliescu este audiat astazi. Fostul președinte este audiat la locuința sa din centrul Capitalei in Dosarul Mineriadei. Procurorii ii vor aduce la cunoștința punerea sub acuzare in acest dosar. Potrivit unor surse judiciare, Ion Iliescu este audiat la domiciliu la solicitarea sa, pentru ca nu s-ar…

- Vestitul restaurant ”Doi Cocoși”, din București, unde, vreme de 50 de ani, au petrecut celebritațile din Romania, inclusiv nume grele din politica, va fi demolat. Pe terenul deținut de Elena Borcea, mama lui Cristi Borcea, va fi construit un complex de blocuri de lux. La aflarea veștii ca localul, in…

- Cel mai recent sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbana și Regionala – CURS in București, in perioada 9-23 februarie, arata ca PSD conduce detașat in preferințele politice ale electoratului din Capitala. Potrivit sondajului, realizat anterior deciziei de comasare a alegerilor și a lansarii unei…

- PSD este dispus sa preia pe listele sale candidați de la UDMR! A spus-o liderul Marcel Ciolacu, care are insa și o condiție importanta! Premierul a vorbit și despre Autonomia Ținutului Secuiesc! Liderul PSD, Marcel Ciolacu, anunța ca PSD este dispus sa preia pe listele sale candidați de la UDMR! Liderul…

- In 1999, in vizita sa in Romania, Papa Ioan Paul al II-lea a rostit o fraza memorabila: “In scrieri vechi țara voastra e numita Gradina Maicii Domnului”. Atunci, facand plecaciuni si cruci mari decat Catedrala Neamului, majoritatea romanilor a inteles ca Romania e Raiul si ei nu mai trebuie sa faca…

- ​Spitalul Județean de Urgența din Targoviște are un deficit de opt medici urgentiști, motiv pentru care a ajuns sa-i caute lipind anunțuri pana și pe stalpii din București, relateaza HotNews.ro.Anunțul de angajare lipit pe un stalp din București a fost fotografiat și publicat de jurnalista Carla Cristina…