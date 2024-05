CFR Calatori a primit mai putine fonduri pentru anul 2024 CFR Calatori a primit in anul 2024 cu 47 mai putine fonduri fata de necesarul prevazut in buget, potrivit unui comunicat al CFR. Conform sursei citate, pentru anul 2024, cuantumul compensatiei alocate in suma de 1.110.726 mii lei reprezinta aproximativ 47 din necesarul fundamentat in suma de 2.380.440 mii lei. "Asta duce la o neacoperire a cheltuielilor privind activitatea curenta de exploatare. Astfel, s a creat un dezechilibru in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al CFR Calat ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CJ Dambovița anunța ca a fost aprobat studiul de fezabilitate pentru centura orașelor Pucioasa și Fieni, Consiliul Tehnico-Economic al CNAIR a confirmat ca traseul propus de Consiliul Județean Dambovița indeplinește toate condițiile tehnice și economice pentru a iniția, in cel mai scurt timp posibil,…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu, aflat in vizita de lucru in Emiratele Arabe Unite, a avut o intrevedere cu Seicul Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Presedintele Emiratelor Arabe Unite si conducatorul Emiratului Abu Dhabi.„Pe timp de pace putem construi.

- Acuzatii care vor produce un adevarat cutremur in Superliga. Totul dupa meciul in care un fotbalist a fost la un pas de moarte.Vezi AICI cine 'a primit ordin s-o salveze pe Dinamo'...Scandal urias si acuzatii absolut devastatoare la adresa celor de la Dinamo, dupa ultimul meci.

- Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, a conferit cea mai inalta distincție a Arhiepiscopiei, Ordinul ”Crucea Bucovinei” premierului Marcel Ciolacu, pentru „remarcabila activitate dedicata Bisericii și Comunitații”. Totodata, oaspetele a primit in dar o icoana pictata cu chipul Sfantului…

- Un mecanic de locomotiva in cadrul Depoului Brașov este premiat de CFR Calatori pentru ca a reușit sa preintampine o tragedie tragedie la data de 9 aprilie 2024. Intervenția lui prompta a facut posibila evitarea impactului intre un tren și un convoi de autospeciale SMURD.

- Un angajat de la DGASPC Dolj a fost reținut, miercuri, pentru 24 de ore pentru trafic de influența. Barbatul, scrie news.ro, este suspectat ca a cerut și primit 4.500 de euro mita pentru a urgenta adoptarea unui copil. In cursul zilei de joi, el va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventiva.

- „Incepem distribuirea PUBELEI GALBENE, destinata fracției plastic-metal, in tot județul Bistrița-Nasaud”, a transmis ADI Deșeuri BN. Aceste pubele vor fi distribuite doar gospodariilor care nu au primit pana in prezent acest recipient de colectare. Cele 21.443 de pubele galbene au fost achiziționate…

- De ani de zile, fermierii romani semnaleaza inechitatile in ceea ce priveste acordarea/alocarea de catre Uniunea Europeana – UE, in mod discriminatoriu a subventiilor pentru Romania. The post FONDURI EUROPENE In cei 17 ani de la intrarea in UE, Romania a primit 41 de miliarde de euro first appeared…