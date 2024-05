Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit si mai multe au fost ranite grav in timpul unui incident armat petrecut in timpul noptii de vineri spre sambata in Franța. Atacul armat a avut loc in orasul Sevran din Seine-Saint-Denis, un departament sarac la est de Paris, transmite AFP.

- In urma evenimentului, s-a prabușit o parte a etajului 1.Pentru optimizarea misiunii de raspuns, la nivelul județului a fost activat *Planul Roșu de Intervenție* care presupune suplimentarea resurselor medicale la fața locului. In aceste momente, acționeaza: 1 autospeciala de stingere, 2 autospeciale…

- Un incendiu puternic a izbucnit la etajele 7 și 8 ale unui bloc de pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 din Capitala. Pompierii bucureșteni intervin pentru stingerea flacarilor. Din nefericire, o persoana și-a pierdut viața și alte noua au fost ranite.

- Incidentul armat a avut loc duminica dimineața, in jurul orei locale 1.30, in fața unui bar din Indianapolis, statul american Indiana, in urma unui conflict spontan izbucnit in parcare, relateaza ABC News.Doi polițiști, in uniforma, dar in afara orelor de program, se aflau in bar, in momentul in care…

- O persoana a murit și șase au ajuns la spital in urma unui accident rutier care a avut loc duminica pe șoseaua de centura din Caransebeș. In evenimentul rutier au fost implicate trei mașini.

- Un barbat in varsta de 50 de ani a murit, iar alte cinci persoane au fost ranite intr-un accident care s-a produs, duminica, pe DN 2, in localitatea ialomiteana Sinesti, anunța ISU Ialomița, intr-un comunicat. Patru mașini au fost implicate in accidentul care a avut loc pe DN2. „In accidentul rutier…

- Trei autoturisme au fost implicate intr-un accident rutier in judetul Galati. In urma tragicului eveniment, o persoana a murit și alte șapte au fost ranite dupa ce un Maybach a depașit neregulematar.

- Poliția din New York a anunțat luni, 12 februarie, ca șase persoane au fost impușcate intr-o stație de metrou din Bronx, iar una dintre ele a murit, restul de cinci fiind ranite. Purtatoarea de cuvant a Departamentului de Poliție din New York a declarat telefonic ca nu au fost efectuate arestari in…