Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de vant, valabila joi in judetele Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov si in municipiul Bucuresti. Meteorologii anunța ploi in jumatatea de nord a țarii si pe arii restranse in rest, iar la altitudini de peste 1.500…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis mai multe informari pentru inceputul saptamanii. De luni seara, de la ora 20 si pana marti la ora 8, jumatate de tara intra sub cod galben de vijelii si instensificari ale vantului. In intervalul menționat vantul se va intensifica treptat in Banat, Crișana,…

- Eveniment Vant puternic in toata țara / Avertizari Cod galben și Cod portocaliu aprilie 1, 2024 09:35 Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizari meteorologice, una dintre ele Cod portocaliu, fenomenele vizate fiind de intensificari susținute ale vantului. Intervalul…

- Agentia Nationala pentru Protectia Mediului a anuntat, miercuri, ca Acordul de mediu revizuit, pentru Autostrada A0, a fost semnat de presedintele ANPM, Laurentiu Alexandru Pastinaru. Modificarile aduse proiectului au fost necesare pentru adaptarea solutiilor tehnice la situatia din teren si pentru…

- Persoanele vizate de aceasta ancheta au creat si implementat, in perioada 2014 - 2017, un mecanism prin care au diminuat semnificativ taxele si impozitele datorate catre bugetul de stat prin evidentierea in declaratiile legale a unor achizitii de bunuri ce nu au avut la baza operatiuni reale, producand…

- Asociatia Environ, una dintre primele organizatii licentiate in Romania pentru transfer de responsabilitate in domeniul colectarii deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), a anuntat joi, printr-un comunicat de presa, ca a gestionat in 2023 o cantitate de 39.165 tone deseuri, adica…

- Vorbim despre o vacanta de o saptamana care se poate lua la decizia inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti in perioada 12 februarie - 3 martie.Aceasta vacanta de o saptamana se aplica pentru București și urmatoarele 25 de județe: Bihor, Salaj, Cluj, Caraș-Severin, Hunedoara, Gorj,…

- La inceputul acestui an, parcul auto național insuma 8.106.570 de autoturisme. Dintre acestea, 3.711.262 sunt echipate cu motoare pe benzina, 4.099.355 sunt diesel, 183.955 sunt hibride și doar 39.271 sunt pur electrice. Cele mai multe mașini cu zero emisii sunt inmatriculate in București, anume 15.618…