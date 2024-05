Stiri pe aceeasi tema

- Un elicopter care il transporta pe președintele iranian Ebrahim Raisi s-ar fi prabușit, a anunțat duminica televiziunea de stat iraniana, adaugand ca echipele de salvare se indreapta spre locul respectiv. Presa iraniana a furnizat rapoarte contradictorii cu privire la incident. Potrivit agențiilor de…

- Update. Cautari intense erau in desfasurare duminica dupa-amiaza in nord-vestul Iranului pentru a gasi elicopterul implicat intr-un accident si la bordul caruia pare ca se aflau presedintele Ebrahim Raisi si ministrul de externe Hossein Amir-Abdollahian, in timp ce starea acestora inca nu este cunoscuta…

- Elicopterul președintelui Iranului, Ebrahim Raisi, a fost implicat intr-un accident, a raportat televiziunea de stat, noteaza adevarul. Alaturi de președintele Raisi se afla fostul ministrul... The post Elicopterul președintelui Iranului, Ebrahim Raisi, a fost implicat intr-un accident appeared first…

- Un elicopter al presedintiei Iranului a fost implicat duminica intr-un accident in nord-vestul tarii si inca nu este clar in ce stare se afla presedintele Ebrahim Raisi, relateaza agentiile internationale de presa, potrivit agerpres.ro .

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Un elicopter din convoiul de trei cu care calatorea președintele Iranului, Ebrahim Raisi, a fost implicat intr-un accident, a anunțat televiziune iraniana de stat, duminica, potrivit NDTV. AP susține ca a fost vorba chiar despre elicopterul care il transporta pe Ebrahim…

- Un elicopter al presedintiei Iranului a fost implicat duminica intr un accident in nord vestul tarii. Pentru moment nu este clar daca la bordul aparatului se afla presedintele Ebrahim Raisi, relateaza agentiile internationale de presa, citate de Agerpres.roElicopterul implicat in accident zbura intr…

- Un elicopter in care s-ar fi aflat președintele Iranului, Ebrahim Raisi, ar fi fost implicat intr-un accident aviatic. Acesta calatorea intr-un convoi de 3 elicoptere, unul dintre ele s-ar fi prabușit, dar nu se știe daca este vorba despre aparatul de zbor in care se afla șeful statului iranian. **BREAKING**…

- Președintele iranian Ebrahim Raisi a declarat ca „cea mai mica mișcare impotriva Iranului” va avea „un raspuns hotarat și dureros”. Amenințarea a fost facuta in timpul unei parade militare de la Teheran. In timpul evenimentului au fost luate masuri excepționale de securitate.