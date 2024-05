Stiri pe aceeasi tema

- Pe 7 mai 1986, la Sevilla, Steaua trecea de Barcelona (2-0 la penalty-uri) și caștiga Cupa Campionilor Europeni. Astazi se implinesc 38 de ani de la cea mai mare performanța a fotbalului romanesc! Steaua a scris istorie in fața Barcelonei, in finala Cupei Campionilor Europeni. Dupa 0-0 in timpul regulamentar,…

- Fost jucator al Stelei, cu care a caștigat Cupa Campionilor in 1986, ar fi dispus s-o antreneze pe marea rivala Dinamo. Iar pentru ASA Targu Mureș ar lucra gratis! Ladislau Boloni a petrecut cea mai mare parte a carierei de jucator in Romania. La ASA Targu Mureș, apoi la Steaua, cu care a și caștigat…

- Valentin Ceausescu a avut o aparitie rara, la premiera documentarului despre Ilie Nastase, „Nasty”. Iata cum arata acum Valentin Ceausescu, la 76 de ani. Fiul dictatorilor Nicolae si Elena Ceausescu a fost mereu apropiat de Ilie Nastase. Valentin Ceausescu a mers acum sa isi sustina prietenul, la premiera…

- Victor Pițurca a vorbit despre rivalitatea dintre Steaua și Dinamo de dinainte de Revoluție și dezvaluie cum Mircea Lucescu voia sa antreneze echipa rivala. Fostul atacant al Stelei respinge ideea ca Valentin Ceaușescu, fiul lui Nicolae Ceaușescu, o ajuta pe Steaua. Și susține ca Mircea Lucescu a vrut…

- Marius Lacatus a implinit 60 de ani pe 5 aprilie 2024. Cu ocazia zilei de naștere a legendei Stelei, Gazeta Sporturilor prezinta povestea transferului ratat la Dinamo, povestit chiar de Lacatuș la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”. Totul s-a intamplat pe vremea cand era la Brașov, iar conducatorul clubului…

- Nicu Tulici juca la Minerul Baiuț cand echipa maramureșeana a intalnit Steaua in șaisprezecimile Cupei. Și l-a invins pe Helmuth Duckadam dintr-o lovitura libera. A pierdut cu 1-8, insa a ramas celebru in zona pentru golul sau. Tulici i-a avut adversari pe Lucica Balan și Anton Weissenbacher, pe care-i…

- Artur Jorge (78 de ani) a condus-o pe Benfica in „dubla” cu Steaua din grupele Ligii Campionilor ediția 1994-'95, 2-1 la Lisabona și 1-1 la București. Portughezul are ca antrenor 13 trofee in palmares, inclusiv Cupa Campionilor Europeni, cucerita pe banca tehnica a lui FC Porto in sezonul 1986-1987…

- Marius Lacatus a avut o reactie vehementa dupa sondajul care arata ca 1 din 3 romani tine cu FCSB. Fostul mare fotbalist al Stelei e deranjat ca nu apare in sondaj clubul Armatei. „Fiara” a cucerit Cupa Campionilor Europeni cu Steaua in 1986. Marius Lacatus a incercat sa gaseasca o explicatie pentru…