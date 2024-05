Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, si Coordonatorul ONU pentru Procesul de Pace din Orientul Mijlociu au cerut miercuri o incetare imediata a focului in Fasia Gaza, dupa ce au purtat discutii la Moscova, a anuntat ministerul de externe de la Moscova. Tot miercuri, Israelul a anunțat ca va deschide…

- Doi dealeri de droguri din Suceava au fost condamnati definitiv la inchisoare cu executare intr-un dosar care s-a lungit mulți ani in instanța, trecand și prin faza de rejudecare.Procesul a inceput inca din 2018, la Tribunalul Botoșani și a ajuns la punctul sau final joi, 28 martie 2024, la Curtea ...

- Avocații celor acuzați de terorism in atacul de la mallul Crocus din Rusia sunt amenințați de persoane necunoscute ca vor avea urechile taiate, la fel ca unul dintre teroriști, relateaza presa rusa. De asemenea, persoane necunoscute promit ca vor ucide familiile avocaților, daca nu se retrag din…

- Opozitia din Rusia incearca sa organizeze un protest simbolic impotriva presedintelui Vladimir Putin, cerandu-le alegatorilor sa se prezinte la sectiile de votare exact la amiaza, sa stea la coada pentru a ridica buletinul de vot si sa voteze in asa fel incat sa ingreuneze activitatea autoritatilor,…

- Duminica, 10 martie, la ora 23.00, cu 10 ore inainte de apariția publica a articolului online, avocatul Robert Roșu Partener Țuca Zbarcea & Asociații a amenințat Romania Libera cu justiția. Mesajul a fost transmis direct pe telefonul mobil al administratorului editorului RL insoțit de pdf-ul ziarului…

- Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei a emis un comunicat despre alegerile prezidențiale programate sa se desfașoare in Rusia (15-17 martie), evidențiind in mod special preocupari legate de desfașurarea in teritoriile considerate de Romania ca fiind ale Ucrainei. MAE a precizat: „Nu recunoastem…

- Dmitri Kiseliov, 69 de ani, prezentator și director general al canalului de stat Russia Today (RT), considerat unul dintre propagandiștii de seama ai regimului de la Kremlin, „i-a oferit președintelui american Joe Biden oportunitatea de a raspunde in oglinda” la interviul „de mare profil” al liderului…

- Peste 100 de persoane au fost arestate in Rusia in cadrul masurilor represive impotriva adunarilor care marcheaza moartea liderului opozitiei Alexei Navalnii. Potrivit site-ului rus pentru drepturile omului, OVD-info, cel putin 100 de persoane au fost arestate in opt orase, inclusiv Moscova, Sankt Petersburg…