Stiri pe aceeasi tema

- Noaptea de Anul Nou a fost celebrata și in aceasta perioada de oameni din intreaga lume. Și in Romania, mulți au marcat Revelionul 2023-2024. Știai insa ca sunt conaționali care nu au sarbatorit acest eveniment? S-a intamplat in secolul XIX, potrivit dexonline. Cum sarbatoreau popoarele Anul Nou pe…

- Dana Budeanu a sarbatorit Revelionul 2023-2024 intr-un stil aparte. Nu a uitat nici de fanii sai, carora le-a urat un nou an fericit, prin intermediul unei postari pe platformele sociale. Creatoarea de moda a imortalizat cateva momente de la finele lui 2023, dezvaluindu-și ținuta purtata de Anul Nou.…

- Revelionul este una dintre sarbatorile pentru care suntem dispusi sa scoatem din buzunare sume uriase de bani. In acest an, cele mai scumpe petreceri au loc in Statele Unite, Dubai, sau Marea Britanie, iar bogatii lumii platesc sute de mii de dolari pentru a intra cu fast in Noul An.

- Unde prefera romanii sa iși petreaca Revelionul. TOP destinații europene In contextul pregatirilor pentru Revelionul din 2023, romanii iși indreapta atenția catre destinațiile europene, conform datelor furnizate de o agenție de turism online. Biletele de avion devin tot mai accesibile, variind de la…

- Tarile europene se afla, din nou, in topul preferintelor romanilor pentru un Revelion in afara tarii, cel mai ieftin bilet de avion costand 36 de euro, pe ruta Bucuresti - Viena, iar cel mai scump bilet 816 euro, pe ruta Bucuresti - Dubai, potrivit unei agentii de turism online.Peste 95% dintre rezervarile…

- Speranța de viața in Romania se situeaza sub media europeana. Romanii traiesc in jur de 72,8 ani, in condițiile in care in UE media este de 80 de ani. ”Varsta de pensionare nu va putea crește decat daca crește in mod semnificativ speranța de viața”, dadea asigurari ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu.…

- Catalin Botezatu, in varsta de 57 de ani, a luat o decizie importanta in prag de sarbatori. Designerul va parasi in curand Romania și va pleca in America, acolo unde va sta cel mai probabil o luna. Catalin va petrece Revelionul in Miami, dar va bifa și alte locuri din America. Catalin Botezatu va ajunge…

- Perioada Sarbatorilor de Iarna se apropie cu pasi repezi si foarte multi romani sunt in cautarea locului perfect pentru a petrece noaptea de Revelion. Cei mai multi cauta, pe ultima suta de metri, cazari in statiunile montane.