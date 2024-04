Victoria Beckham, designerul de moda emblematic și fosta Spice Girl, și-a sarbatorit cea de-a 50-a aniversare cu o petrecere plina de farmec, demna de o regina. La evenimentul plin de vedete, care a avut loc la Londra, Victoria a fost inconjurata de familie, prieteni și invitați de prima mana. Beckham, cunoscuta sub numele afectuos de […] The post Victoria Beckham și-a sarbatorit cea de-a 50-a aniversare cu o petrecere plina de farmec appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .