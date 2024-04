Buzatu, primul denunț anunțat în plină campanie electorală Dumitru Buzatu, peședintele suspendat al Consiliului Județean Vaslui, a fost audiat marți de procurorii Serviciului Teritorial Iași al DNA intr-un nou dosar de corupție, potrivit publicației HotNews.ro. DNA a confirmat ca, in momentul de fața, Buzatu are calitatea de martor denunțator. Fostul baron PSD a fost prins in flagrant de DNA in septembrie 2023, cand […] The post Buzatu, primul denunț anunțat in plina campanie electorala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii din comisiii cer sa lucreze online, pentru a sta in teritoriu, unde sunt implicați in campaniile electorale. Presedintele interimar al Camerei Deputatilor, Alfred Simonis, a declarat marti ca este foarte posibil ca, pe masura ce campania electorala se apropie, anumite sedinte de plen sa…

- Vantul puternic face victime in Romania. O femeie a fost ranita grav dupa ce un cort de campanie al formațiunii AUR a fost spulberat de rafale de vant, in județul Suceava. In județul Suceava, la Gura Humorului, un cort al formațiunii AUR a fost spulberat de vant astazi. Scheletul metalic al cortului…

- Miliardarul Jeffrey Yass, republican cu puternice viziuni libertariene și fost jucator profesionist de poker, este pana in prezent cel mai mare donator din campania electorala pentru președinția SUA, potrivit datelor furnizate de OpenSecrets, un sistem de urmarire a donațiilor politice. Totodata, Yass…

- Interviu cu Dumitru Jeanu, primarul PMP din Costinești și consilierul local PSD, Adrian Condari. Sursa video: Youtube/focuspress The post Modestie electorala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- Primarul USR al Bacaului Lucian Daniel Viziteu, a anunțat ca este suspect intr-un dosar instrumentat de DNA. Ancheta o vizeaza pe o angajata din primarie, tot membru al USR, care a locuit o perioada intr-un apartament de serviciu. Primarul USR susține, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca „strica”…

- Primarul USR al Bacaului Lucian Daniel Viziteu, a anunțat ca este suspect intr-un dosar instrumentat de DNA. Ancheta o vizeaza pe o angajata din primarie, tot membru al USR, care a locuit o perioada intr-un apartament de serviciu. Primarul USR susține, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca „strica”…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca iși dorește ca maine sa anunțe tot calendarul pe alegeri. Intrebat ce șanse sunt legate de comasarea alegerilor parlamentare cu prezidențiale, Ciolacu a spus ca „foarte mici”. ”Sunt ferm convins ca maine, atat eu, cat si presedintele Nicolae Ciuca, va vom raspunde…

- Tik Tok lanseaza un centru european de moderare electorala. Informațiile de utilitate in contextul alegerilor vor fi disponibile, in limba locala, pentru fiecare dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Tik Tok va lansa in aplicație un centru electoral in limba locala pentru fiecare dintre…