Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei incepe evaluarea preliminara a imobilelor din punctul de vedere al riscului seismic, peste 8.000 de cladiri urmand sa intre in acest program, in scopul stabilirii ordinii expertizarii si ulterior consolidarii lor, spune Primaria. „Incepem azi evaluarea preliminara din punctul de vedere…

- Primaria Capitalei incepe evaluarea preliminara a imobilelor din punctul de vedere al riscului seismic, peste 8.000 de cladiri urmand sa intre in acest program, in scopul stabilirii ordinii expertizarii si ulterior consolidarii lor, a declarat miercuri pr

- Alexandru Rața, polițistul din Botoșani ranit grav in timpul serviciului, are in continuare nevoie de ajutor. Alexandru are fracturi și leziuni la nivelul capului, iar in acest moment se afla internat la Spitalul Clinic de Urgența Floreasca, din București. Starea acestuia nu permite transportul, dar…

- UPDATE: Florin Salam a fost retinut, astazi, dupa perchezitiile facute de politistii din Bucuresti, la el acasa, dar si in alte locatii, in dosarul de inselaciune in care este acuzat ca a luat bani de la oameni, insa nu si-a onorat angajamentele. El a fost reținut pentru 24 de ore și urmeaza sa fie…

- 14 copii au ajuns la spital dupa ce s-ar fi intoxicat cu mancare intr-o pensiune din Rucar, județul Argeș. Adolescenții din București, elevi ai unei școli cu profil sportiv, erau in cantonament, cand au inceput sa se simta rau. Mai multe ambulante și echipaje SMURD i-au preluat de la unitatea de cazare.…

- Un roman a cumparat un avion cu 200 de locuri la pretul unei garsoniere. Barbatul l-a transportat pe DN1 si vrea sa-l transforme in casa de vacanta. Imagini neobisnuite, azi-noapte, la Bucuresti. Un avion de pasageri cu aproape 200 de locuri si-a facut drum pe strazi. Un transport agabaritic l-a dus…

- Un barbat acuzat de 90 de furturi a fost prins de polițiștii din Capitala. El a fost gasit in lada patului intr-un apartament din sectorul 6. Barbatul este acuzat de furt, participare la o grupare infracționala și utilizare frauduloasa de date informatice, infracțiuni comise in Austria, potrivit Poliției…

- Transportatorii și fermierii se afla vineri in cea de a treia zi de proteste, la intrarile in București, unde polițiștii și jandarmii au facut filtre și le interzic accesul din cauza ca nu au autorizație pentru a manifesta in Piața Victoriei. Joi seara a fost un scandal uriaș, la marginea Capitalei,…