- Polițiștii locali aflați in patrulare ieri dupa-amiaza, in jurul orei 17:00, in zona Iosefin, au observat un barbat care a abandonat pe domeniul public, pe bulevardul Iuliu Maniu, mai mulți saci cu resturi de la materiale din construcții. „In urma legitimarii s-a stabilit ca barbatul are 27 și domiciliul…

- Ancheta dupa ce decorul a cazut peste o actrița romanca aflata pe scena. Olga Torok, ce se afla in plin act artistic in piesa ”Livada de vișini” (dupa Anton Cehov), pe scena Teatrului German de Stat din Timișoara, a fost ranita la cap și transportata de urgența la spital. In urma unei tomografii computerizate…

- Un caz cutremurator petrecut in Banat a fost relatat de cei de la sindicatul Polițiștilor Europol. O tanara insarcinata a fost aruncata din mașina de propriul soț. „Empatia, curajul și spiritul civic sunt doar cateva dintre calitațile pe care trebuie sa le aiba un polițist, iar de asta au dat dovada…

- Un loc de joaca din Targu Jiu a fost distrus parțial vineri seara, dupa ce cativa copii au aprins un foc in zona. Alaturi de copii se afla și un adult. Polițiștii locali vor aplica amenzi in acest caz. „Am primit, in aceasta seara, imagini cu mai multe persoane, minori și adulți, care au aprins focul…

- Controale ale polițiștilor locali, pe linie de mediu, la Timișoara. In ultimele doua saptamani, oamenii legii au dat amenzi in valoare totala de peste 300.000 lei firmelor și persoanelor fizice care nu au respectat normele in vigoare.

- Politistii din Caras-Severin au efectuat mai multe controale in trafic saptamana trecuta, in care au acordat aproape o mie de amenzi. In cadrul actiunii au fost retinute 47 de permise de conducere și 36 de certificate de inmatriculare au fost retrase. Polițiștii au aplicat 985 de sancțiuni contravenționale,…

- Polițiștii au descoperit recent o plantație de canabis intr-un canton al Administrației Naționale Apele Romane (ANAR) de langa Timișoara, dar, surprinzator, conducerea „Apelor Romane”, in frunte cu directorul general Sorin Lucaci, incearca sa se delimiteze de aceasta afacere, deși ea mergea șnur de…

- Politistii locali au desfasurat saptamana aceasta controale in trafic pentru identificarea vehiculelor concepute si destinate transportului de marfuri care nu detineau autorizatie de folosire a tramei stradale si aviz de traseu, conform H.C.L nr. 614 2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor la…