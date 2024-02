Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost sancționat cu 30.000 de lei de catre polițiștii locali dupa ce a abandonat zece saci cu resturi de la materiale din construcții pe Blv Iuliu Maniu. Polițiștii locali aflați in patrulare miercuri dupa-amiaza, in jurul orei 17.00, in zona Iosefin, au observat un barbat care a abandonat…

- Un tanar a fost sancționat de polițiștii locali pentru ca a aruncat șapte saci cu deșeuri din construcții pe Bd. Iuliu Maniu din Timișoara. De asemenea, acesta a fost somat sa ii ridice și sa ii predea unui agent autorizat.

- Un trecator l-a gasit prabusit la pamant, intr-o balta de sange, pe strada Caprioarei, si a sunat la numarul de urgenta 112 sa ceara ajutor.Medicii de pe Ambulanta, sositi in mare graba la locul atacului, n-au mai putut face nimic pentru victima si au declarat decesul barbatului, care avea 28 de ani.Din…

- Un tanar de 18 ani care se afla la volanul unei masini, desi nu avea permis de conducere si consumase atat alcool, cat si droguri, a intrat in plin cu masina intr-un tramvai, in Timisoara, scrie News.ro. ”Un tanar, de 18 de ani, a condus un autoturism pe bulevardul Iuliu Maniu dinspre bulevardul 16…

- Polițiștii locali din cadrul Biroului Proximitate și Siguranța Publica au verificat aseara, in jurul orei 21:00, in urma unei sesizari, un local de pe strada Holdelor, unde s-a semnalat faptul ca persoanele care se afla in incinta fumeaza, deși acest lucru este interzis de lege. „La fața locului, polițiștii…

- Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului au efectuat, in saptamana 17.11.2023 – 23.11.2023, verificari și reverificari in cazul a 38 de sesizari scrise și telefonice, referitoare la terenuri neingrijite, disconfort produs de diferite activitați comerciale, șantiere și lucrari de renovare…

- Un bistrițean a fost amendat de polițiștii locali, din cauza ca și-a ridicat un gard pe domeniul public și fara sa aiba autorizație de construire. De la inceputul anului, polițiștii locali au aplicat amenzi de aproape 118.000 lei pentru efectuarea de lucrari de construcții fara autorizație. Imprejmuirea…

- In perioada 6-9 noiembrie 2023, Poliția Locala Bacau, in colaborare stransa cu reprezentanții serviciului de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bacau, a desfașurat o acțiune ampla de identificare și ridicare a autovehiculelor abandonate sau fara stapan de pe domeniul public al municipiului…