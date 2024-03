Stiri pe aceeasi tema

- In multe judete, pentru ca nu au voie sa le arda, fiind pasibili de amenzi, oamenii scot deseurile, gramezile de gunoi pe domeniul public si asteapta sa vina serviciile platite de primarii pentru a ridica aceste gunoaie. Cu aceeasi problema se confrunta si locuitorii din Husi, judetul Vaslui, care sunt…

- Polițiștii locali aflați in patrulare ieri dupa-amiaza, in jurul orei 17:00, in zona Iosefin, au observat un barbat care a abandonat pe domeniul public, pe bulevardul Iuliu Maniu, mai mulți saci cu resturi de la materiale din construcții. „In urma legitimarii s-a stabilit ca barbatul are 27 și domiciliul…

- Polițiștii locali din Targu Jiu au aplicat un numar record de amenzi in domeniul salubrizarii. Potrivit reprezentanților Poliției Locale Targu Jiu, in ultimul an au fost aplicate peste 700 de amenzi persoanelor fizice și juridice care au abandonat deșeuri pe raza municipiului. Valoarea totala a sancțiunilor…

- Numai in cursul zilei de ieri, 17.01.2024, politistii locali au verificat mai multe zone din municipiul Constanta, iar in urma controalelor efectuate au fost aplicate 173 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 52.150 lei. Directia Generala Politia Locala Constanta actioneaza permanent pentru…

- Un timișorean s-a ales cu o amenda usturatoare, dupa ce a aruncat gunoaie in centrul orașului. Polițiștii locali au aplicat o amenda de 30.000 de lei unui timișorean „certat” cu bunul simț. Acesta a aruncat, pur și simplu, gunoaie chiar in zona centrala a Timișoarei. Oamenii legii l-au identificat dupa…

- Cu ocazia reluarii controalelor pe santierele din oras in noul an, Politia Locala Timisoara a dat o amenda pentru murdarirea domeniului public cu noroi unei firme de pe strada Ciprian Porumbescu. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului si Disciplina in Construcții și Afișaj Stradal…

- Polițiștii locali au reluat verificarile la șantiere. Firma din Timișoara, sancționata pentru murdarirea domeniului public cu noroi. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului si Disciplina in Construcții și Afișaj Stradal au reluat verificarile la...

- Politistii locali din Pitesti au prins un tanar in varsta de 17 ani in timp ce fura o banca amplasata pe domeniul public din oras. Ei au primit o reclamatie de la un cetatean care l-a vazut pe adolescent in timp ce cara banca, potrivit news.ro.Incidentul a avut loc vineri seara, iar banca a fost…