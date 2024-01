Târgu Jiu: Peste 700 de amenzi pentru abandonarea de deșeuri pe domeniul public Polițiștii locali din Targu Jiu au aplicat un numar record de amenzi in domeniul salubrizarii. Potrivit reprezentanților Poliției Locale Targu Jiu, in ultimul an au fost aplicate peste 700 de amenzi persoanelor fizice și juridice care au abandonat deșeuri pe raza municipiului. Valoarea totala a sancțiunilor este de peste 800.000 de lei. Foarte puține din amenzile acordate au fost contestate in instanța și au fost achitate de catre cei sancționați. Din pacate, depozitele necontrolate de gunoi continua sa existe pe raza municipiului Targu Jiu. O categorie aparte a deșeurilor abandonate pe domeniul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

