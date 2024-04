Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii locali au dat doua sancțiuni, a cate 60.000 de lei fiecare, pentru doua șantiere, iar o firma care colecteaza deșeuri a primit amenzi de 220.000 lei pentru nerespectarea legislației din domeniu.

- Polițiștii au taiat in carne vie pe doua drumuri extrem de circulate din județul Dambovița! Intr-un decurs de opt ore, oamenii legii au dat amenzi la greu șoferilor care au incalcat regulile de circulație pe DN 7 și DN 72. Astfel, vineri, 15 martie, in intervalul orar 10:14:00, respectiv 15:00-19:00,…

- In prima saptamana a lunii martie, Poliția Locala a aplicat 85 de sancțiuni contravenționale pentru creșterea gradului de siguranța rutiera. Polițiștii au controlat un numar de 217 mașini. Sancțiunile, in valoare de 20.250 de lei, aplicate in aceasta perioada, și punctele de penalizare ii vor face pe…

- Polițiștii rutieri din Lugoj, Timișoara și Sannicolau Mare au organizat, sub coordonarea Serviciului Rutier Timiș, o acțiune ce a vizat creșterea gradului de disciplina rutiera cu accent pe combaterea consumului de alcool/droguri la volan. Astfel, in noaptea de 9/10 martie a.c., in intervalul…

- Sute de amenzi au fost aplicate weekendul trecut de polițiștii din Bistrița-Nasaud, șoferilor indisciplinați in trafic. Totodata, oamenii legii au lasat fara permise de conducere cateva zeci de șoferi. Weekendul trecut, 16-18 februarie, polițiștii au continuat acțiunile preventive și pentru depistarea…

- Polițiștii locali din cadrul Biroului Siguranța Rutiera au desfașurat, in perioada 29.01-12.02.2024, acțiuni punctuale ce au vizat respectarea prevederilor legale privind abaterile statice: oprire, staționare, acces interzis, precum și alte abateri prevazute de O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația…

- Polițiștii timișeni, alaturi de inspectori din cadrul ANPC, ITM, DSVSA și ISU Banat, au efectuat in noapte de vineri spre sambata controale la mai multe localuri din Timișoara. Cele mai aspre sancțiuni au fost aplicate pentru lipsa contractelor de munca inregistrate. „In intervalul 9 februarie 2024,…

- Noul Cod Rutier 2024, permite acum șoferilor sa utilizeze anvelope de vara și in lunile de iarna, cu condiția respectarii unor reguli specifice. Specialiștii recomanda utilizarea exclusiva a anvelopelor de iarna in sezonul rece, deoarece acestea ofera o aderența optima la temperaturi scazute, mai eficienta…