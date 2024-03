Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au taiat in carne vie pe doua drumuri extrem de circulate din județul Dambovița! Intr-un decurs de opt ore, oamenii legii au dat amenzi la greu șoferilor care au incalcat regulile de circulație pe DN 7 și DN 72. Astfel, vineri, 15 martie, in intervalul orar 10:14:00, respectiv 15:00-19:00,…

- Amenzi de aproape 30.000 de lei date de polițiștii și jandarmii din Alba, intr-o singura zi: Sute de mașini și persoane verificate și 6 permise reținute Amenzi de aproape 30.000 de lei date de polițiștii și jandarmii din Alba, intr-o singura zi: Sute de mașini și persoane verificate și 6 permise reținute…

- Amenzi de peste 54.000 de lei date de polițiștii și jandarmii din Alba: Sute de persoane și mașini verificate și permise reținute Amenzi de peste 54.000 de lei date de polițiștii și jandarmii din Alba: Sute de persoane și mașini verificate și permise reținute Polițiștii și jandarmii din Alba au dat…

- In ultima perioada, in municipiul Targoviște, dar și in județul Dambovița s-au inregistrat un numar crescut de accidente rutiere in care au fost au fost implicați pietoni. Drept urmare, in perioada 5-11 februarie polițiștii rutieri din Dambovița au acționat pentru depistarea și sancționarea conducatorilor…

- Polițiștii de la Serviciul Județean Transporturi Suceava au fost angrenați, sambata, 10 februarie, intr-o acțiune de control pentru prevenirea accidentelor la calea ferata in zona orașului Radauți.Acțiunea nu a fost organizata intamplator, pe linia secundara Dornești-Putna avand loc din pacate ...

- Polițiștii rutieri au derulat sambata o acțiune pentru creșterea gradului de siguranța rutiera la nivelul județului Cluj. S-au dat amenzi in valoare de peste 58.000 de lei. Actiunea s-a desfașurat pe o durata de 3 ore, vizand in special combaterea excesului de viteza și descurajarea conduitei iresponsabile…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița s-au aflat la datorie pentru o minivacanța in siguranța In perioada 29 decembrie 2023 – 2 ianuarie 2024, zilnic, peste 220 de polițiști din cadrul structurilor de ordine publica, rutiera, investigații criminale, investigarea criminalitații…

- Sute de permise reținute de Poliția Rutiera, intr-o singura zi. Zeci de șoferi au fost prinși sub influența alcoolului la volan Polițiștii au reținut sute de premise de conducere, intr-o singura zi. Peste 70 dintre acestea au fost pentru alcool la volan. Duminica, 24 decembrie, polițiștii rutieri au…