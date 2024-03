Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii locali, aflați in patrulare in zona centrala a orașului, au fost direcționați de dispeceratul instituției, in seara zilei de sambata, in jurul orei 19.00, catre Parcul Justiției unde s-a semnalat faptul ca o persoana sustrage material dendrofloricol. La fața locului au depistat un barbat…

- Polițiștii rutieri din Timișoara, Lugoj și Sannicolau Mare sub coordonarea Serviciului Rutier Timiș au organizat in noaptea de sambata spre duminica, in intervalul orar 20:00 – 04:00, o acțiune in județul Timiș, ce a vizat „creșterea gradului de disciplina rutiera cu accent pe combaterea consumului…

- Un barbat din Turceni a ajuns aseara in arestul IPJ Gorj, pentru comiterea mai multor infracțiuni rutiere. Polițiști din cadrul Politiei Orasului Turceni au depistat ieri in flagrant delict, un barbat de 31 de ani, din orașul Turceni, in timp ce conducea un autoturism, care nu avea aplicate numerele…

- Actiuni ale politistilor in judetul Constanta La data de 3 martie a.c., politisti din cadrul Politiei Orasului Cernavoda au desfasurat o actiune pentru mentinerea ordinii si linistii publice.In urma activitatilor desfasurate, au fost aplicate 13 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de peste…

- Nr. 227 din 16 februarie 2024 ACTIUNI SI INTERVENTII ALE POLITIEI ROMANE In ultimele 24 de ore, politistii au intervenit la peste 2.400 de solicitari ale cetatenilor si au retinut 712 permise de conducere. La data de 15 februarie a.c., politistii au actionat, la nivel national, pentru a preveni faptele…

- Botoșani: Caruțașii și bicicliștii, disciplinați de polițiști cu amenzi. Zeci de persoane verificate la ultima acțiune Duminica, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au organizat o acțiune pentru prevenirea și combaterea accidentelor rutiere care au drept cauza generatoare abaterile comise de bicicliști…

- In perioada 29.12.2023 – 02.01.2024 a.c., polițiștii timișeni au desfașurat acțiuni pe raza intregului județ, atat pentru menținerea unui climat de ordine și siguranța publica, prevenirea faptelor antisociale, cat și pentru creșterea gradului de siguranța rutiera. Astfel, au fost legitimate in jur de…

- Reprezentantii Inspectoratului General al Politiei Romane au anuntat ca cadrul actiunii Blocada, de sambata, desfasurata la nivel national peste 4.000 de politisti si jandarmi au actionat, in sistem integrat, pentru asigurarea unui climat de ordine publica, prevenirea faptelor cu violenta, prevenirea…