La fel ca milioane de alți ucraineni, in primele saptamani ale invaziei pe scara larga a Rusiei in Ucraina, Nataliia (nume fictiv) a fost forțata sa iși paraseasca locuința. Nu și-a lasat doar casa și rudele, dar și profesia de dascal. Azi da cursuri online pentru sute de foși elevi ai sai. Nataliia nu a […] Articolul Razboi in Ucraina, ziua 753. Cursuri online, tinute in secret, pentru a contracara „spalarea pe creier” ruseasca a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .