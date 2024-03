Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ucrainene vor trebui sa cedeze mai multe teritorii Rusiei daca ajutorul militar american nu va sosi in curand, a avertizat președintele Volodimir Zelenski, intr-un apel catre Congres pentru a aproba un pachet de ajutor de mai multe miliarde de dolari.Zelenski a avertizat ca lipsa ajutorului…

- Rusia pregatește o noua ofensiva impotriva Ucrainei incepand de la sfarșitul lunii mai sau din vara, dar Kievul are un plan de lupta clar al sau, a declarat duminica președintele Volodimir Zelenski. Zelenski a declarat ca este vital ca Ucraina și aliații sai occidentali sa ramana uniți și a reiterat…

- Washingtonul "ia in considerare" impunerea unor sanctiuni suplimentare impotriva Rusiei lui Vladimir Putin, a declarat luni, 19 februarie, președintele american Joe Biden, la trei zile dupa moartea opozantului rus Aleksei Navalnii, scrie Agerpres preluand AFP."Avem deja sanctiuni, insa luam in considerare…

- Americanii au avertizat ca rușii ar putea ocupa orașul cheie din estul Ucrainei, Avdiivka. Regiunea este scena unora dintre cele mai aprige lupte din ultimele luni. „Avdiivka risca sa cada sub controlul Rusiei”, a declarat purtatorul de cuvant al Consiliului Național de Securitate al SUA, John Kirby,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat ca o scadere a ajutorului furnizat tarii sale de catre Statele Unite ar fi un semnal nepotrivit, in contextul in care un nou pachet de asistenta pentru Ucraina este in prezent blocat in Congresul american, transmite AFP. „Pasivitatea Statelor Unite…

- Occidentul nu trebuie sa renunțe la aprovizionarea Ucrainei cu arme și bani daca dorește ca Kievul sa reușeasca in razboiul sau impotriva Rusiei, a avertizat marți șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Reuters, scrie Mediafax."Ucraina poate invinge in acest razboi, dar trebuie sa…

- Blinken ii promite lui Zelenski ca SUA vor menține sprijinul pentru Ucraina, in pofida unei dispute in Congresul SUA privind aprobarea de noi fonduri. Secretarul de stat Antony Blinken a promis un sprijin susținut al SUA pentru Ucraina in cadrul unei intalniri de marți cu președintele Volodimir Zelenski,…

- Explozii puternice au fost auzite in unele parti din sud-vestul Rusiei si in Crimeea ocupata, in cursul noptii, transmite BBC. Oficialii rusi spun ca orasul de frontiera Belgorod, unde 25 de persoane au fost ucise sambata, a fost atacat din nou, precum si Sevastopol, in Crimeea, unde o racheta ucraineana…