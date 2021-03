Stiri pe aceeasi tema

- Volkswagen AG va renunta la 5.000 de angajati de la fabricile sale din Germania pana la finalul lui 2023. Masura este luata ca parte a programului de reducere a costurilor, pentru finantarea tranzitiei la vehiculele electrice, a anuntat duminica grupul german, potrivit Reuters. Al doilea producator…

- "Santierul Naval Orsova informeaza actionarii si pe toti cei interesati asupra faptului ca societatea a incheiat un contract extern pentru constructie nava fluviala in legatura cu care se fac urmatoarele precizari: Natura actelor incheiate: contract comercial cu livrare intracomunitara (Olanda); Obiectul…

- "Pentru al doilea an consecutiv, Patria Bank raporteaza profit si reuseste sa imbunatateasca rata fondurilor proprii totale cu peste 350 puncte procentuale in 2020, confirmand evolutia pozitiva inregistrata in anii precedenti. Profitul net al anului 2020 este in valoare de 2,8 milioane lei, fiind influentat…

- BCR a înregistrat un profit net de 814,1 milioane de lei (168,3 milioane de euro) în 2020, fața de 593,3 milioane de lei (125,0 milioane de euro) în 2019 pe baza unei creșteri puternice a creditarii și a unui rezultat operațional mai mare, parțial din compensare de costuri mai mari…

- "In anul 2020, cifra de afaceri a inregistrat o scadere de 0,2% comparativ cu nivelul realizat in anul 2019 si o crestere cu 0,5% fata de cel bugetat pentru anul 2020. Profitul din exploatare (EBIT) a crescut cu 1,2 % (720.000 lei) fata de buget. Comparativ cu anul 2019, profitul din exploatare a scazut…

- Operatorul de telecomunicatii Digi Communications NV a realizat in 2020 un profit net de 16,35 milioane euro, de doua ori si jumatate mai mic fata de 2019 (40,58 milioane euro), in timp ce veniturile au crescut cu 8%, la 1,28 miliarde euro, de la 1,18 miliarde euro in 2019. Romania si Spania sunt…

- Societatea de Investitii Financiare Transilvania (SIF 3) a incheiat anul trecut cu un profit net de 37,192 milioane lei, de 4,8 ori mai mic fata de cel din 2019, de 181,797 milioane lei, conform datelor remise marti Bursei de Valori Bucuresti, noteaza Agerpres. Profitul inainte de impozitare s-a…

- Un sofer de TIR din Romania a fost condamnat la o amenda vamala de 3,8 milioane de euro pentru ca a facut contrabanda cu produse contrafacute. Cinci soferi de TIR au fost adusi la Curtea judiciara din Boulogne-sur-Mer dupa ce au fost prinsi aducand produse contrafacute din Anglia in Franta. Doi dintre…