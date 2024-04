Stiri pe aceeasi tema

- ”PIB Group Limited (PIB), in demersul sau strategic de a deveni unul dintre cei mai importanti intermediari de asigurari independenti si diversificati din Europa, isi extinde activitatea in Romania prin asocierea cu STEIN Bestasig Insurance Broker (STEIN Bestasig), unul dintre cei mai cunoscuti brokeri…

- ”Proiecte de investitii ce totalizeaza peste 500 de milioane de euro sunt in pregatire pentru a fi depuse de echipa REI Grup pe schema ConstructPLUS, instrumentata de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT) si dedicata companiilor cu activitate in industria materialelor de constructii,…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Premier Energy PLC, Cipru intentioneaza sa preia compania CEZ Vanzare SA.Potrivit unui comunicat din partea Consiliului Concurentei, in Romania, companiile din Grupul Premier sunt active pe piata gazelor naturale, atat in calitate de distribuitor,…

- Piața construcțiilor rezidențiale s-a contractat in 2023, fiind emise doar 34.646 autorizatii de construire, in scadere cu 20,6%, arata datele INS publicate joi.Trendul descendent s-a remarcat in toate regiunile: Bucuresti-Ilfov (-1648 autorizatii), Sud-Muntenia (-1575), Nord-Vest (-1499), Vest (-1062),…

- Analiza Storia: Creștere cu 56% a interesului pentru proprietațile de vanzare in ianuarie 2024 fața de ianuarie 2023Inceputul anului marcheaza o tendința crescatoare in preferințele romanilor pentru proprietațile de vanzare fața de cele de inchiriat, comparativ cu anul anterior. Conform datelor…

- Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a realizat peste 3.570 de controale si a aplicat amenzi in valoare de 2,857 milioane de lei, anul trecut, pe piata de telecomunicatii din Romania.Potrivit unui comunicat de presa al arbitrului pietei telecom, transmis vineri AGERPRES,…

- Peste 150 milioane de țigarete de contrabanda capturate de autoritați anul trecut, in creștere cu 40% fața de cel anterior. In 2023 se inregistreaza cel mai ridicat volum al capturilor de țigarete ilicite in Romania in ultimii 5 ani, potrivit datelor centralizate pe StopContrabanda.ro . Spre comparație,…