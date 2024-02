Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administratie al Bancii Transilvania, cea mai mare banca dupa active din Romania, a aprobat joi, 8 februarie, achizitionarea a 100% din actiunile OTP Bank Romania SA, precum si a altor companii din Grupul OTP Romania (inclusiv OTP Asset Management SAI SA si OTP Leasing Romania IFN SA),…

- Banca Transilvania a semnat vineri, 9 februarie, cu OTP Group un acord pentru achiziția a 100% din acțiunile pe care le deține la OTP Bank Romania. Ca urmare a acestui acord, OTP Group vinde subsidiarele sale din Romania, marcand ieșirea de pe piața romaneasca.Finalizarea tranzacției este estimata in…

- Contractul ndash; in valoare de 16.405.192,44 de lei aproape 3,3 milioane de euro a fost atribuit companiilor Best Achizitii SRL, Stimpex SA, ambele din Bucuresti, dar si societatii Rotman Industries SRL, din Ilfov, toate cunoscute la nivel national pentru miile de contracte publice obtinute in ultimii…

- Cea mai mare banca din Romania, Banca Transilvania, a ajuns la un acord cu cei de la OTP Bank pentru a cumpara sucursala acestora din Romania. Potrivit Bloomberg, un anunț oficial ar urma sa fie facuta spre finalul trimestrului.Negocierile dintre cele doua banci au inceput in cursul anului trecut,…

- Starul francez Kylian Mbappe a renuntat la o parte din primele prevazute in contractul sau cu Paris Saint-Germain, in valoare de "zeci de milioane" de euro, in cadrul unui acord incheiat cu conducerea clubului francez de fotbal in vara trecuta, a declarat pentru AFP o sursa care a participat la negocieri,…

- O tranzacție importanta in industrie, in valoare de 3,2 milioane de euro, a ajuns pe masa Consiliului Concurenței. Aquila Part Prod Com (AQ), furnizor de servicii integrate de distribuție și logistica pentru piața bunurilor de larg consum din Romania și Republica Moldova, cumpara Romtec Europa. Aquila…

- Luni (20 noiembrie), vedeta columbiana a ajuns la o ințelegere cu procurorii pentru a evita un proces la Barcelona. Ea a fost acuzata ca nu a platit 14,5 milioane de euro (15,7 milioane de dolari) din impozitul pe venit intre 2012 și 2014. Ca parte a ințelegerii, Shakira a acceptat acuzațiile și o amenda…

- Alfred Simonis, președintele Camerei Deputaților și liderul PSD Timiș, anunța ca Guvernul Romaniei va acorda o finanțare de 6,8 milioane de euro Mitropoliei Banatului. Banii vor fi folosiți pentru achiziția ansamblului fostului Liceu de Arte din zona centrala. Acesta va fi transformat intr-un centru…